Kompany blij voor Amuzu: "Ik zag ook de kansen die hij al gecreëerd heeft. Hij kan veel ploegen pijn doen"

We hadden het deze week over Francis Amuzu en zijn gebrek aan statistieken. Zoals we toen al schreven, kon Vincent Kompany daar door zien. "Ja, ik heb gezien hoeveel keer hij een ploegmaat een scorekans aanbood."

Amuzu zit er zelf ook mee in zijn maag. Voor een aanvaller zijn statistieken belangrijk. Zonder word je niet opgemerkt. Tegen Union gaf hij twee assists die hem ongelooflijk veel deugd deden. "Francis kan veel ploegen pijn doen met zijn snelheid en dribbelvaardigheid. Het klopt dat hij nog niet veel scoorde of veel assists heeft, maar ik zie ook de kansen die hij creëert en het gevaar waarvoor hij zorgt. Maar er zit inderdaad ook nog een hele marge op." Kompany liet zich daarbij ook uit op de hiaten die er in de jeugdopleiding van wingers zitten. "En ik spreek hier niet over Anderlecht, maar in het algemeen. Ik zag het ook bij City. Wingers zijn zo gewend aan hun positie dat ze het moeilijk hebben als ze op de andere flank gezet worden." Amuzu speelde in de jeugd veel op links, maar staat bij Kompany steevast op rechts. "Ik zie overal flankaanvallers die op hun 25ste nog moeten wennen aan een andere flank. Ze moeten al bij de jeugd uit hun comfortzone gehaald worden. Ze moeten zowel naar binnen kunnen komen als hun flank kunnen afgaan." Diaby Nog een speler die opviel tegen Union: Abdoulay Diaby maakte zijn eerste twee goals voor paars-wit. Eén op penalty en één heel mooi afgewerkt. "Diaby heeft nog wat aanpassingstijd nodig om in ons systeem mee te kunnen. Hij heeft ook geen vriendenmatchen kunnen spelen. Maar in ons systeem kan hij veel posities aan. En hij brengt diepgang en efficiëntie. Die tweede goal was mooi hé."