Sivert Heltne Nilsen kende een ongelukkig debuut: "Nog nooit gedegradeerd"

Sivert Heltne Nilsen kwam in de wintermercato aan bij Waasland-Beveren en moet de ploeg mee in 1A houden.

Zijn debuut tegen KV Oostende in de beker was er eentje in mineur. Na drie minuten moest hij met een elleboog in het gezicht al vertrekken. “Ik was tevreden dat ik toen al mijn kans kreeg, maar uiteraard gefrustreerd dat het bloeden niet gestelpt kon worden”, zegt hij aan HLN.

Degraderen is voor de Noor geen optie. “Ik heb al meermaals gevochten tegen de degradatie en tot nu toe liep dat nooit verkeerd af. Ik geloof in het project en wou me meten in een hoog aangeschreven competitie. In Scandinavië nemen ze België écht als voorbeeld als het op voetbal aankomt.”

“Of het weer in mijn voordeel speelt? Ik voel me er alvast in thuis, ik ben het gewend om te trainen in de kou. We gebruiken daar veel vaker synthetische velden, ik geloof dat ongeveer zeventig procent van de clubs een kunstgrasveld heeft. Verder doen we de hele voorbereiding indoor. Geef mij toch maar natuurlijke velden.”