Antwerp, Standard, Kortrijk,... hebben zich voor Jelle Van Damme gemeld: "Maar het hoeft niet voor mij als niet iedereen binnen die clubs op dezelfde golflengte zit"

Jelle Van Damme is geen voetballer meer. De voormalige verdediger van onder meer RSC Anderlecht, AFC Ajax en Antwerp FC heeft beslist om de schoenen definitief aan de haak te hangen. "Al had ik nog één of twee seizoenen in de tank."

“Zonder de coronacrisis was ik nog voetballer geweest”, is Jelle Van Damme heel duidelijk. “Maar na mijn terugkeer uit LA heb ik mijn kinderen beloofd om niet ver weg meer te gaan. Om het geld was het me niet meer te doen. Ik was tevreden met een prestatiegericht contract.” Van Damme kreeg enkele voorstellen uit Roemenië en Turkije. “Ook uit Singapore kwam een aanbieding voor een mooie som geld. KV Kortrijk heb ik nog even overwogen, maar dan had ik ook moeten verhuizen. Het was net iets te ver om elke dag op en af te rijden.” Ook uit Singapore kwam een aanbieding voor een mooie som geld Ook met Standard en Antwerp FC zat Van Damme aan tafel. “Ivan Leko belde me vorige zomer op en onlangs heb ik met Mbaye Leye gebeld. Maar het hoeft niet voor mij als niet iedereen binnen die clubs op dezelfde golflengte zit.”