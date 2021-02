Nicky Hayen opgelucht na overwinning: "De belangrijke eerste stap is gezet"

Waasland-Beveren weet opnieuw wat winnen is. De Waaslanders wonnen woensdagavond met 1-0 van Eupen en zijn zo (voorlopig?) verlost van de laatste plaats in het klassement. Nicky Hayen was dan ook opgelucht na de match.

Hij vertelde op de persconferentie na de wedstrijd dat een eerste stap is gezet. "Wij komen goed uit de startblokken. We hadden duidelijke intenties om aanvallend te spelen. We komen verdiend op 1-0 en we hebben goede combinaties op de mat gelegd."

"Eupen was in de tweede helft sterker en ze namen meer risico’s. We krijgen die ruimtes moeilijker belopen en dan voel je dat de 1-1 in de lucht hangt, maar we hebben op de juiste momenten gewisseld. Ook de fighting spirit was zeer goed. Niet alles was goed, maar de belangrijke eerste stap is gezet. Nog zeven wedstirjden, maar het doet deugd en hopelijk kan het de ploeg een boost geven", aldus Nicky Hayen.

Zo is Waasland-Beveren (even?) verlost van de laatste plaats in het klassement. Toch beseft Hayen dat het nog niet voorbij is. "Het voelt goed, maar er gaat nog haasje over gesprongen worden. Veel ploegen gaan hetzelfde ondervinden. Het was dus een belangrijke eerste stap, maar er zijn nog zeven matchen die we tot een goed einde moeten brengen."