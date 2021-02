Vercauteren liet zich na de wedstrijd uit over de afwezigheid van Mbokani:"Ik wil eerst bij hem kwaliteit en kwantiteit zien!"

Al weken mist Vercauteren Mbokani in zijn wedstrijdkern omwille van een kuitblessure. Een datum wanneer hij terug is wil of kan Vercauteren niet zeggen maar wel wat hij verwacht van zijn spits.

Een speler als Mbokani is altijd nuttig maar zeker in een wedstrijd zoals tegen Rangers. Het is een speler met heel veel ervaring die zich niet snel zal laten beïnvloeden door stress. Zeker in de laatste 10 minuten van de wedstrijd tegen Rangers had hij van zeer veel nut kunnen zijn. Bal afschermen, bal bijhouden en kaatsen naar teamgenoten om zolang mogelijk de bal binnen de ploeg te houden. Net hetgeen want bij Antwerp ontbrak in de laatste minuten van de wedstrijd.

Ik wil eerst bij hem kwaliteit en kwantiteit zien

Vercauteren gaf na de wedstrijd zijn verwachtingen mee die hij van Mbokani heeft: "Er is de laatste 6 weken dat ik hier ben maar één naam die terugkomt. Dat is die van Mbokani. Tot op heden heb ik hem nog altijd niet bij de groep gezien. Hij heeft de laatste weken maar drie trainingen ondergaan en dan waren dit individuele trainingen en niet met de groep. Ik wil eerst bij hem kwaliteit en kwantiteit zien. Dan kan ik pas spreken over hem terug op te nemen in de selectie. Hij moet eerst de intensiteit van een wedstrijd aankunnen. Anders gaat hij hervallen en daar verliest iedereen mee. We bekijken het dag per dag. Het kan zijn dat hij snel bij de selectie is maar dat hangt van veel factoren vanaf."