Luka Elsner wil punten pakken op Anderlecht:"Ik ken hun thuisreputatie maar ik wil dat we ons beste gezicht laten zien."

KV Kortrijk maakt zondag de verplaatsing naar Anderlecht met zijn nieuwe coach, Luka Elsner. Aan Elsner hielden ze in het Astridpark trauma's over. De laatste keer dat hij op bezoek kwam won hij er 0-3 als coach van Union.

Anderlecht is al meer dan een jaar ongeslagen. De Brusselaars hun laatste thuisnederlaag dateert al van 19 januari 2020 tegen Club Brugge. Vorige week ging het Kortrijk van Luka Elsner nog 3-1 de boot in op Oud-Heverlee Leuven, en zo beseft de Sloveense trainer dat het zondag beter zal moeten.

Elsner kent de thuisreputatie van Anderlecht, maar geeft zich toch niet gewonnen. “Ik wil dat we ons beste gezicht laten zien. “We moeten sterk zijn in balbezit én in de omschakeling. Feller in de duels, sneller op de tweede bal, beter in de passing”, luidt het in HLN.

Bij Kortrijk is nagenoeg heel de selectie beschikbaar voor de wedstrijd van zondag. Enkel Kristof D’Haene is niet beschikbaar. Kompany zal zich ook D’Haene zeker en vast nog herinneren van in het begin van vorig seizoen, toen hij nog tussen de lijnen stond bij Anderlecht. Toen dribbelde de linksachter zich voorbij de huidige trainer van Anderlecht en scoorde hij uit een onmogelijke hoek.

Kortrijk staat momenteel op de dertiende plaats in het klassement. Met nog negen punten voor op Waasland-Beveren en tien op Cercle Brugge is KV Kortrijk bijna zeker van het behoud in eerste klasse. Toch blijft Elsner alert: “We moeten zo snel mogelijk voldoende punten pakken om ons te redden. Want het is primordiaal voor de club dat zij in 1A blijft”, zegt hij bij HLN.