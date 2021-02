Onfortuinlijke Duplus hoopt nog op speelminuten bij OHL na zware blessure: "Enkele dagen nodig voor gehad om dat te accepteren"

Het is allesbehalve het seizoen van Frédéric Duplus. De aanvoerder van OHL revalideert al voor een tweede keer dit seizoen van een zware blessure, maar hij hoopt binnenkort nog eens in actie te komen. Een plek in de play-offs is voor hem dus de ideale gelegenheid om nog enkele minuten te verzamelen.

Eind november sloeg het noodlot voor de Fransman opnieuw toe. Hij liep in de thuiswedstrijd tegen STVV een scheenbeenbreuk op: “De pijn die ik toen voelde, had ik nog nooit gevoeld. Ik besefte meteen dat er een lange revalidatie op me te wachten stond, maar toch hoop je ergens dat het maar een blessure van enkele weken is. De chirurg vertelde me meteen dat een operatie nodig was. Daar had ik enkele dagen voor nodig om dat te accepteren”, vertelde hij in een interview aan zijn club.

De 30-jarige verdediger zit wel nog elke thuiswedstrijd in het stadion en probeert zijn elftal zoveel mogelijk te helpen: “Je krijgt vanuit de tribune of de zetel een totaal ander beeld van de wedstrijd. Ik praat dan met de spelers en probeer hen wat raad mee te geven.”

Frédéric Duplus heeft nog geen datum voor zijn rentree ingeprent, maar hoopt dit seizoen nog eens in actie te komen. Een plek in de play-offs zou die kans toch stevig verhogen. De promovendus staat in de stand op een zevende plaats. Maandagavond wacht een confrontatie tegen leider Club Brugge.