Kortrijk-coach Elsner doet het weer in Anderlecht: "De perfecte match gespeeld"

Luka Elsner heeft wel iets met Anderlecht. Met Union kwam hij er al eens winnen met 0-3 in de beker en nu klopte hij hen in eigen huis met KV Kortrijk. Met die zege heeft hij de West-Vlamingen ook zo goed als zekerheid van het behoud gegeven.

Elsner had het juiste plan uitgewerkt. Sambi Lokonga in toom houden door Gueye en Gano er constant druk op te laten zetten en achteraan snelle jongens zetten om Nmecha en co in bedwang te houden. "We hebben ver de perfecte match gespeeld", knikte Elsner.

"De jongens hebben enorm hard gewerkt. Het was soms misschien niet mooi om te zien, maar we hebben vooral veel defensieve efficiëntie getoond. En goed gebruik gemaakt van de foutjes en de ruimte die de tegenstander weggaf. Ik heb veel hart en inzet gezien, dat doet deugd voor een trainer."

Elsner veranderde zowat zijn hele defensie. "We speelden tegen flankspelers die heel gevaarlijk waren in man tegen man. Dus wou ik jongens die er kort opzaten. En in het centrum wou ik snelheid om de kwalitatieve spelers van Anderlecht onder controle te houden."

Kortrijk kan nu rustig naar boven kijken. "Goh, ik wil eigenlijk gewoon zo snel mogelijk mathematische zekerheid over het behoud. Ik ga hier zeker niet spreken over de top acht."