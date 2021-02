Nog 'amper' drie thuismatchen voor Essevee, maar dat is gek genoeg een cadeau: "Het zal nooit wennen, maar ..."

Zulte Waregem pakte de voorbije weken 4 op 6 bij Charleroi en STVV en doet zo weer helemaal mee in de strijd om play-off 2. Nu is het opnieuw in eigen huis te doen.

Francky Dury gaf het al eens aan dat het ergens een voordeel is dat er niet al te veel thuiswedstrijden meer zijn voor Essevee.

Zondag komt Standard op bezoek, daarna volgen nog Eupen en Gent in april. Tussendoor zijn er veel uitwedstrijden - misschien geen vergiftigd geschenk voor Zulte Waregem.

Niet zeuren

"Hopelijk komt veld er tegen 21 februari beter bij te liggen", liet ook Davy De fauw zich enkele weken geleden als T1 ad interim al uit.

© photonews

"Aan zo’n veld ga je nooit wennen, maar we hebben erover gesproken dat we er niet meer moeten over zeuren en een manier vinden om er op te voetballen. We leren elke match bij en die trend willen we doorzetten."

Spitsen

Daartoe zal ook tegen de Rouches opnieuw gerekend worden op de aanvallers. Gianni Bruno zit in bloedvorm, ook Jelle Vossen heeft zich al getoond de voorbije weken.

"Ik speel ook graag centraal, maar ik schik me in functie van de ploeg", aldus Bruno daarover eerder al. "Het loopt momenteel goed, op dat elan willen we doorgaan."