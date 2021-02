Debat van de week: Club, Antwerp en deze twee clubs spelen play-off 1 (en wat denkt u van de velden in België?)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond play-off 1. We maken ons nog op voor een superspannend einde van de competitie namelijk. Heel veel teams zitten op een zakdoek en kunnen dus nog zeker de top-4 halen. Elke week zullen de kansen mogelijk wisselend zijn, wat dit weekend ondertussen ook alweer werd bewezen. © AVL Naast Club Brugge kunnen we uiteraard niet, zij lijken nu al zeker van de eindstrijd. Ook Antwerp en Genk lijken voor u stilaan certitudes. Voor de vierde plaats zou er wel eens méér strijd kunnen zijn. Anderlecht krijgt van u het voordeel, maar ook Standard, OOstende, Mechelen en zelfs Gent krijgen wat kansen toegedicht. Sneeuwvelden Deze week is de sneeuw helemaal verdwenen door de eerste lentezon, maar de voorbije weken was er toch heel wat winterweer op de Belgische velden. Dat heeft de staat van die velden niet echt deugd gedaan, bovendien waren er enkele velden waar zelfs even niet kon worden op gespeeld. Rest de vraag: wat doe je daarmee? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wat met besneeuwde velden? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Niks aan te doen voor, noodweer en overmacht 43% Zware boetes zijn zeker op hun plaats 10% Forfaitnederlagen of puntenaftrek zijn de enige remedie 47% Stem Je kan nog stemmen tot 24/02/2021 16:00.