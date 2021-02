Verdeeldheid tussen de supporters bij Anderlecht na boze brief: "Geschreven zonder overleg"

De Franstalige supporters van RSCA hebben na de nederlaag tegen KV Kortrijk een boze brief geschreven naar Vincent Kompany en co. Dat zorgt nu ook voor verdeeldheid, de Nederlandstalige supporters waren niet tevreden met deze actie.

De brief bevatte enkele rake woorden voor zowel de spelers, trainers als directie van de club: "Anderlecht is een makkelijke tegenstander geworden om tegen te spelen, jeugdigheid is geen excuus. De spelers die hun paars-witte truitje niet nat willen maken mogen vertrekken. Jullie prestaties zijn een schande", klonk het in de brief. Daarnaast benadrukte de supporters ook dat hun geduld op is.

Maar deze actie zorgt nu ook voor ontevredenheid bij de Nederlandstalige fans van Anderlecht. Zij gaan volgens Het Laatste Nieuws niet akkoord met hun Franstalige tegenhanger: "De brief is geschreven zonder enig overleg, dat zou normaal voor dit soort zaken altijd het geval moeten zijn. Ze hebben onze mening gewoon overgeslagen. We zijn het niet eens met de inhoud van deze brief. Tuurlijk zijn we ontgoocheld over de wedstrijden tegen Cercle Brugge en KV Kortrijk, maar we blijven achter onze ploeg staan", aldus Nico De Raedt in naam van de Vlaamse vleugel.