Elke andere trainer dan Kompany nu al ontslagen bij Anderlecht? "Elk Anderlecht-team van vroeger was ook anders dan dit Anderlecht"

De vraag wordt steeds meer gesteld: had een andere coach dan Vincent Kompany de huidige resultaten van Anderlecht overleefd? Het antwoord is waarschijnlijk 'nee'. Maar dit clubmonument ontslaan wordt moeilijk. En er zijn ook nog de omstandigheden natuurlijk.

10 op 27 en amper zes goals gemaakt na Nieuwjaar in negen matchen. Dat is pijnlijk. "Tja, we zijn zoveel dingen niet gewend van Anderlecht", haalde Kompany de schouders op. "De situatie is zo dat ik heel weinig zalvende woorden kan brengen. Ik kan niet zeggen dat de club ineens een quantumsprong gaat maken. De jongens hebben tegen Kortrijk ook geen prestatie gebracht waar ze fier op kunnen zijn."

De statistieken, daar kan hij momenteel weinig mee. Elke vergelijking met vroeger is ook achterhaald. "Elk Anderlecht-team was ook anders dan dit Anderlecht. Maar ik ga zeker de handdoek niet werpen. Als ik tien dagen geleden oplossingen zag, ga ik nu niks anders zeggen. We staan er niet anders voor. Maar voor mij is het nu belangrijk om geen al te grote strategische uitspraken te doen."