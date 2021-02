Kapitein Haroun tien matchen aan de kant en vertelt wat er scheelde: "Daardoor heb ik het probleem erger gemaakt"

Kapitein Faris Haroun reist niet mee naar Glasgow. De 35-jarige middenvelder zat tegen STVV wel al weer in de selectie, maar bij Antwerp zijn ze voorzichtig met hem. Het is immers nog niet veel voorgekomen dat hij tien matchen op rij moest missen.

Haroun is het zelf ook niet gewend. “Het was in Gent dat ik mijn blessure opliep. Na een kwartier kreeg ik last van de kuit, maar ik heb toen nog meer dan een uur doorgespeeld”, vertelt Haroun in GvA. “Daardoor heb ik het probleem op een andere plaats in de kuit erger gemaakt. Op zich viel het allemaal wel mee, alleen was het een vervelende plaats op het vlak van bloeddoorstroming. Daardoor heeft mijn terugkeer wat langer geduurd.”

En net in een drukke periode. Eigenlijk was hij maar een maand out. “Dat was het frustrerende. In het begin dacht ik: Ça va… Maar dan zag ik al die matchen passeren: de derby, de bekermatch tegen Club Brugge, Rangers,… Als je een maand out bent, mis je normaal een match of vier. Nu stond ik er uiteindelijk tien langs de kant, omdat het programma zo zwaar was."