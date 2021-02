Mehdi Bayat heeft geen zin in een trainerswissel: "Het is pas als hij de controle verliest over de kleedkamer dat hij moet beginnen uitkijken"

Sporting Charleroi begon furieus aan het seizoen, maar zakte na een mindere periode volledig terug in het klassement. Toch is Mehdi Bayat nog niet van plan om Karim Belhocine op straat te gooien.

Momenteel staan ze in de stand op een elfde plaats en hebben ze nog een wedstrijd tegen leider Club Brugge te goed. Toch zag het er in het begin van het seizoen helemaal anders uit.

De Carolo's stonden na een mooi seizoensbegin bovenaan de rangschikking. Toch blijft de club strijdvaardig en droomt het van meer: "We weten dat het momenteel niet goed gaat en dat we ook dringend punten moeten pakken, maar onze concurrenten doen het ook niet goed. Het het is een bizar seizoen, maar we staan amper op enkele punten van een plek in play-off 1. Dat wil dus zeggen dat we nu elke kans moeten grijpen om opnieuw de top vier binnen te springen", vertelde Mehdi Bayat aan Het Nieuwsblad.

De bondsvoorzitter vindt het seizoen momenteel een mislukking, maar blijft geloven in de leiderskwaliteiten van Karim Belhocine. Hij moet dus ook niet beginnen vrezen voor zijn positie: "We maken de balans pas op aan het einde van het seizoen, maar zijn positie komt niet in gevaar. We zijn als club vooruitgegaan. Het is pas als hij de controle over de kleedkamer kwijt is, dat hij moet vrezen voor zijn ontslag."