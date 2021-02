De vraag is niet of, maar wanneer oppermachtig Club Brugge kampioen zal worden: kloof blijft maar aangroeien, tegenstand doet het historisch slecht

De vraag is stilaan niet of Club Brugge kampioen zal worden, maar eerder wanneer Club Brugge kampioen zal worden. De cijfers worden in ieder geval steeds 'erger' - voor de tegenstand dan toch.

Simon Mignolet verwoordde het rond kerstdag al profetisch: "We moeten met niemand rekening houden, maar zelf zoveel mogelijk punten proberen te pakken. Hoe meer punten we bij elkaar sprokkelen, hoe meer punten de andere ploegen moeten pakken."

15 punten

En sindsdien is het echt wel als een tierelier aan het gaan voor blauw-zwart, terwijl alle concurrenten eigenlijk steeds meer punten laten liggen. De kloof is ondertussen al vijftien(!) punten, met nog zes speeldagen voor de boeg.

Als klap op de vuurpijl heeft Club Brugge ook nog een wedstrijd tegen Charleroi tegoed. Het gaat dus bijzonder hard. Er zijn bovendien ook maar zes wedstrijden in die play-offs, want dit seizoen met vier in plaats van zes ploegen uitgevochten.

© photonews

En dus zijn er ook maar achttien punten in plaats van dertig meer te verdienen in de play-offs, dat kan een rol spelen. De vraag is dus eerder wanneer dan of blauw-zwart kampioen zal gaan worden. Kampioen voor de play-offs? Neen, daarvoor moet de kloof 36 punten zijn en dat zal niet (meer) lukken.

Maar de kloof nog wat verder uitdiepen, waardoor de play-offs maar een of twee speeldagen duren voor de titel vergeven is? Dat lijkt steeds meer een echte mogelijkheid te worden voor blauw-zwart en het zou toch wel indrukwekkend zijn.

Tegenstand laat het afweten

Het is natuurlijk ook een beetje 'dankzij' de tegenstand. Met 48 op 84 (57,1% van de punten) is Antwerp de slechtste nummer 2 sinds de invoering van het driepuntensysteem. En ook alle andere topploegen hebben het de voorbije weken of maanden ferm laten afweten.