Ondanks blessuregolf: Antwerp recupereert twee sterkhouders

Maandagavond staat er nog de competitiewedstrijd tussen OHL en Antwerp op het programma, maar de bezoekers zijn slachtoffer geworden van een blessuregolf. Ze moeten ook enkele belangrijke pionnen missen.

Frank Vercauteren zal ongetwijfeld een keer goed hebben gevloekt. De trainer zag voor de competitiewedstrijd in Leuven enkele belangrijke namen afhaken, maar krijgt nu ook eens goed nieuws te horen.

The Great Old maakte inmiddels de selectie voor maandag bekend. De namen van Beiranvand, Haroun, Gélin en Batubinsika zijn er inderdaad niet bij, maar er zijn ook enkele spelers voldoende gerecupereerd. Jean Butez keert na lang blessureleed terug in de selectie. Ook Dieumerci Mbokani was lang onzeker, maar zal in extremis toch nog aansluiten bij de groep.