Luka Elsner zag zijn ploeg falen in derby tegen Zulte Waregem "Missen karakter én kwaliteit"

Het was niet de avond van KV Kortrijk in het Guldensporenstadion. Na acht duels ongeslagen te zijn tegen Zulte Waregem in de Vlasico, moest KVK zich ditmaal toch gewonnen geven.

"Ik ben enorm teleurgesteld. Er zijn misschien geen supporters maar voor hen was dit een belangrijke wedstrijd. Langs onze kant was er te weinig inzet, we maakten te veel fouten. Nu moeten we dit verlies als mannen opnemen en tot aan het einde van het seizoen tonen wat we nog in onze mars hebben. Vandaag misten we kwaliteit en karakter", vertelt Elsner op de persconferentie.

Kapitein Timothy Derijck treedt hem bij. "We hebben nog 5 wedstrijden te gaan. We hebben een nieuwe trainer dus we moeten ons elke week tonen aan hem, laten zien dat de intensiteit er nog is. Bovendien moeten we voor de supporters en de club nog proberen om nog zo veel mogelijk punten te behalen dit seizoen."

KVK staat op de 13e plaats in het klassement, play off 2 lijkt het hoogst haalbare voor De Kerels. "Maar daar mogen we nu niet aan denken. Vandaag missen we de kans om een derby te winnen. Het kan nog, maar daar moeten we nu niet over praten", besluit Derijck.