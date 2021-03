🎥 Mooie beelden: Anderlecht toont opluchting bij spelers na overwinning in Clasico tegen Standard

Paars-wit beleefde een historisch dieptepunt en kon de voorbije twee wedstrijden geen enkel schot tussen de palen kadreren. Zondag trof het wel driemaal raak, dat volstond voor de 1-3 zege tegen Standard. De overwinning deed zichtbaar deugd en maakte heel wat emoties bij de spelers los. De supporters hebben hun spelers aan het oefencentrum in Neerpede ook getrakteerd op een warm onthaal.

Daarnaast publiceerde de Brusselaars ook een compilatie van de vieringen van hun supporters met de woorden: “We missen jullie”

One for the fans. Oh, how we miss you. 🟣⚪ #STAAND pic.twitter.com/GPtRZHJEdw