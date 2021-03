Knowledge Musona na tien matchen meteen in de basis: "Hij is een sleutelspeler voor ons"

Benat San Jose gooide zijn elftal grondig door elkaar voor de match op Stayen. Meest opvallende naam in de starting line up: Knowledge Musona. De Zimbabwaan was twee maanden uit roulatie, maar begon doodleuk in de basis. Een goede zet, want Musona speelde een sterke wedstrijd.

Coach Benat San José was erg tevreden met wat zijn spelmaker bij zijn comeback op de mat legde. "Knowledge is een sleutelspeler voor ons. Zijn afwezigheid van twee maanden deed ons veel pijn, zeker gezien het aantal matchen dat we moesten afwerken." Musona moest door een blessure tien wedstrijden aan de kant blijven, maar begon zondag onmiddellijk terug in de basis. Vorige week nog zat hij niet eens in de selectie. "Hij heeft een heel goede trainingsweek achter de rug", klinkt het bij Benat San Jose. "Ik ben erg blij met zijn prestatie." De ex-speler van onder meer Anderlecht en KV Oostende lag met een schitterende individuele actie aan de basis van de rode kaart van Teixeira. In de slotfase ging de Zimbabwaan naar de grond, waarna hij naar de kant moest worden gehaald. "Hij had een klein probleem aan zijn been. We zullen morgen (maandag, nvdr.) de nodige checks doen, maar ik heb er goede hoop op dat hij woensdag tegen AA Gent beschikbaar zal zijn", aldus de Eupense coach.