Peter Maes duidelijk na nederlaag tegen Eupen: "Niet genoeg"

Ook thuis tegen Eupen kon STVV niet winnen. Aan het einde van elke speelhelft wisten de Panda's te scoren. De troepen van Peter Maes blijven achter met een op twaalf en laten het andermaal na om afstand te nemen van het nummer zeventien, Moeskroen.

Trainer Peter Maes wond er alvast geen doekjes om: "Over de eerste helft kan ik heel duidelijk zijn: dat was niet genoeg, vooral aan de bal. Onze organisatie neerzetten lukte. Maar van daaruit konden we in de eerste helft niet voor gevaar zorgen. Ik voelde een bepaalde angst bij mijn spelers wanneer ze in balbezit waren. Dat begrijp ik echt niet."

"Tijdens de rust hebben we wat bijgestuurd, waarna we wat meer creativiteit in ons spel staken en zo veldoverwicht kregen. Ik vond ons de tweede helft verdienstelijk. En de invallers hebben een goede beurt gemaakt. Alleen zaten vandaag de key moments wat tegen, denk maar aan die gemiste kans van Suzuki en dat afgekeurde doelpunt. Ja, dat was buitenspel, akkoord, welgeteld een dikke teen", aldus Maes.

Met nog vijf speeldagen voor de boeg kan STVV nog steeds niet vrijuit voetballen. Vooral thuis lijken de Kanaries moeilijk om een resultaat over de streep te trekken. "Hoe dat komt, weet ik niet", geeft Peter Maes aan. "Maar eerlijk gezegd: waar we onze punten halen, maakt me weinig uit. Als we ze maar halen", besluit de Limburger.