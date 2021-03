De Bruyne bewijst dominantie met geweldige statistiek

Met 77 assists staat Kevin De Bruyne in de top 10 spelers met het meeste assists in de Premier League ooit. De Bruyne heeft wel het hoogste gemiddelde van assists per wedstrijd van de top 10 en houdt zo spelers als Fàbregas, Rooney en Lampard achter zich.

In de rangschikking van meeste assists in de Premier League ooit staat Kevin De Bruyne op de tiende plaats. Met 77 assists heeft hij er eentje meer gegeven dan Teddy Sheringham, een legende van ondermeer Tottenham en Manchester United. Ryan Giggs staat met 162 assists helemaal bovenaan in het rijtje. Hij wordt gevolgd door Cesc Fàbregas, Wayne Rooney en Frank Lampard. © photonews Meeste assists per wedstrijd Van de top 10 geeft Kevin De Bruyne wel gemiddeld het meeste assists per wedstrijd. Hij doet met een gemiddelde van 0,44 assists beduidend beter dan zijn eerste achtervolger Fàbregas die 0,32 assists per wedstrijd gaf. Dennis Bergkamp, David Silva en David Beckham vervolledigen de top 5 met elk een gemiddelde van 0,3 assists per wedstrijd.