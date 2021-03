Kogel door de kerk: nieuw trainersontslag in Pro League is een feit, verrassende opvolger meteen aangekondigd

Een ambitieus project in de Pro League is één zaak, de sportieve resultaten moeten ook volgen. Na een zware nederlaag afgelopen weekend is er dan ook een besluit genomen.

De kogel is door de kerk. David Gevaert is niet langer coach van Deinze. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Deinze verloor afgelopen weekend nog met 4-0 bij Westerlo en staat mede daardoor pas zesde in 1B, terwijl er op meer werd gehoopt vooraf. In 2021 werd enkel nog meer gewonnen van Club NXT in een teleurstellende 4 op 15. De Decker Wim De Decker zal overnemen bij de Oost-Vlamingen. Hij moet het team wie weet alsnog aan de tweede plaats proberen helpen, een plaats die recht geeft op een barragewedstrijd tegen het nummer 17 uit 1A. De kloof is wel groot: elf punten met nog zeven speeldagen, al heeft Deinze nog een match tegoed. De Decker was na een passage als hoofdcoach bij AA Gent op zoek naar een nieuwe uitdaging, de gewezen T2 van Antwerp krijgt nu dus zijn kans in 1B.

