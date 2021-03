🎥 Ortwin De Wolf twijfelde geen seconde over zijn transfer naar Antwerp: "Ik voelde dat ik klaar was voor een nieuwe uitdaging"

Antwerp zocht afgelopen wintermercato nog haastig naar een extra doelman. Uiteindelijk werd er gekozen voor de komst van Ortwin De Wolf. Dankzij een blessuregolf kreeg hij ook meteen zijn kans op de Bosuil.

De afgelopen seizoenen maakte de 23-jarige doelman indruk aan de Kehrweg, maar de laatste maanden werd hij gepasseerd door Théo Defourny. Toch bleven zijn prestaties niet onder de radar en kwam The Great Old aankloppen. Zij waren namelijk nog op zoek naar een extra doelman.

Ortwin De Wolf had zijn zinnen op een transfer gezet en was ook overtuigd van het aanbod: “Het was simpel. Ik voelde dat ik klaar was voor een nieuwe uitdaging, iets groter. Het is één van de grootste clubs in België en ze lieten meteen heel wat ambities uitschijnen. Ik heb geen seconde getwijfeld”, klonk het op de officiële kanalen.

Hij kreeg dus meteen zijn kans en stond in totaal al zes keer onder de lat bij Antwerp. Het bestuur lijkt overtuigd en zou al werk maken van een definitieve transfer in de zomer.