Mignolet keert op zijn stappen terug na het zien van de beelden van vermeend handsspel

Het venijn zat in hem de staart in de bekerwedstrijd tussen Standard en Club Brugge. In de slotminuten keurde scheidsrechter Nathan Verboomen een doelpunt van David Okereke af wegens vermeend handspel van Simon Mignolet.

De Brugse keeper reageerde net na de wedstrijd heel emotioneel en beweerde het leer absoluut niet geraakt te hebben. Na het zien van de beelden heeft de Rode Duivel dan toch zijn mening bijgesteld. "Ik heb intussen de beelden gezien. Ik raak blijkbaar licht de bal met de hand na een kopbal van Denswil", zegt hij op het digitaal huis van de club. "Met eer en geweten weet ik niet dat dit gebeurd is. Daar blijf ik bij. Dat zal ook moeilijk geweest zijn om dat te zien. Maar ik heb ook beelden gezien dat het eerste doelpunt ook buitenspel is." Niet Nathan Verboomen, maar het ontbreken van een VAR en dus de Pro League was de grote kop van jut na de halve finale.