Nordin Jbari viseert drie spelers bij Standard: "Zij moeten meer bijbrengen"

Standard krijgt maar geen constante in hun prestaties. Nadat ze afgelopen donderdag Club Brugge nog uitschakelden in de Croky Cup werd er zondag met 1-0 verloren op het veld van degradatiekandidaat Moeskroen. Analist Nordin Jbari ziet dat enkele ervaren spelers niet het gewenste niveau halen.

Met de overwinning tegen Club Brugge in de Croky Cup vertoonde Standard een teken van leven. Die goede lijn doortrekken tegen Moeskroen zou niet onlogisch zijn geweest voor een club met de ambities van de Rouches maar dat draaide toch iets anders uit. Door een gebrek aan efficiëntie en een knullig eigen doelpunt deden de jongens van Mbaye Leye zichzelf de das om.

Excuses

Nordin Jbari ziet al een tijdje enkele belangrijke spelers ondermaats presteren bij Standard en was dan ook niet mals voor hen.

"Er wordt veel gesproken over een andere tactiek en dergelijke, maar spelers als Carcela, Lestienne en Bastien moeten een hoger niveau halen. Daar begint alles bij. Zij moeten meer bijbrengen aan Standard, want daar hebben ze de kwaliteiten voor", zei de analist aan RTBF.

Moeskroen

Carcela kreeg zondag tegen Moeskroen misschien nog wel de grootste kans om de Rouches op voorsprong te brengen toen Muleka hem richting doel lanceerde maar zijn afwerking liet te wensen over. Doelman Koffi plukte de bal goed uit de voeten van de aanvaller en weg was de kans. Dat was dan ook het enige wapenfeit van Carcela die op het uur naar de kant moest voor Tapsoba.

Ook Lestienne zorgde zondag voor weinig spektakel. Op negentig minuten voetbal liet hij zich enkel opmerken met een goede aflegger op Klauss maar ook daar was Koffi alert om Standard het scoren te verhinderen.

Rendement

Het trio Carcela, Lestienne en Bastien zorgde tot nu toe gecombineerd nog maar voor negen doelpunten en zes assists in de Jupiler Pro League dit seizoen. Simpelweg te weinig voor hun kwaliteiten.