Het geduld bij KAA Gent is na zoveelste teleurstelling op: "Zelfs de materiaalman heeft begrepen wat ik gevraagd had bij de rust"

Het seizoen van KAA Gent bereikte woensdag na de bekeruitschakeling tegen KAS Eupen een nieuw dieptepunt. De frustraties namen toe, maar Hein Vanhaezebrouck wil zich opnieuw focussen op het bereiken van play-off 2 en zet daarom zijn spelers op scherp voor de wedstrijd tegen KV Oostende.

De Buffalo ’s kunnen zich nu echt geen puntenverlies meer veroorloven wil het nog een plek in de top acht veroveren. Toch loopt het steeds mis, maar daar heeft de trainer een eenvoudige verklaring voor: “Als er hier een ploeg stond met vuur en drive, dan zou het anders zijn. Dat is hetgeen wat ik nu mis in ons elftal. Af en toe moet ik me wel eens inhouden”, verklaarde hij op zijn persconferentie.

Ondanks dat Vanhaezebrouck het niet meer wil hebben over de bekeruitschakeling weigert hij om zich al te focussen op het komende seizoen. Toch was er nog een duidelijke boodschap voor zijn spelers: “Het moet gedaan zijn om na elke wedstrijd te zeggen: we weten niet hoe dit komt. Daar heb ik dus genoeg van want ze weten het maar al te goed. Zelfs de materiaalman heeft begrepen wat ik gevraagd had bij de rust.”

Hij wil in de laatste zes wedstrijden van de reguliere competitie nog iets neerzetten, maar heel wat Gentse spelers lijken na een zoveelste teleurstellende prestatie hun krediet bij de trainer opgebruikt te hebben. Daarnaast had hij ook veel bewondering voor zijn tegenstander: “De nieuwe directie van KVO heeft gekozen voor de komst van heel wat jonge, ambitieuze spelers die zich willen tonen. Ze moeten ook vechten voor hun centen, daardoor krijg je een hongerige groep.”