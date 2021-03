Hervé Koffi gelooft opnieuw in redding Moeskroen: "Deze zege hadden we echt nodig"

Een verrassing was het zeker, Moeskroen hield tegen Standard de drie punten thuis na een 1-0 overwinning. Door de zege pakt Moeskroen drie héél belangrijke punten in de degradatiestrijd.

Ondertussen staat Moeskroen op plaats 16 met 3 punten, dat zijn er 5 meer dan rode lantaard Waasland-Beveren en eentje meer dan Cercle Brugge. In het verleden zei men altijd dat je gered was met 30 punten maar dat is nu voor Moeskroen is dat zeker nog niet het geval, al zetten ze wel een grote stap.

"Ik ben trots op de ploeg en ik wil bedankt zeggen tegen de supporters die ons bleven aanmoedigen", vertelt Moeskroen-doelman Hervé Koffi na de partij. "We hadden deze driepunter broodnodig voor het behoud, een goede boost om ons doel te bereiken."

Moeskroen springt dus over Cercle Brugge naar een veilige plaats in het klassement. "Het gelijkspel tegen Beerschot vorige week was wel een tik, maar we hebben nu goed gereageerd. Als we zo doorgaan, ben ik er zeker van dat we ons zullen redden. Ik vertrouw op mijn ploeggenoten en onze fans zullen ons ten allen tijde blijven steunen", denkt de huurling van Lille.