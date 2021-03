Hannes Delcroix is out voor de rest van het seizoen

RSC Anderlecht maakte het nieuws bekend via de sociale media van de club. "Hannes Delcroix heeft extra medische onderzoeken ondergaan", klinkt het bij paarswit. "Daarbij blijkt een operatie aan de knie noodzakelijk.

Het seizoen zit er dan ook op voor Delcroix. "Als alles goed gaat, zal Hannes Delcroix terug inzetbaar zijn bij de voorbereiding voor volgend seizoen", klinkt het nog.

Hannes a subi des examens médicaux complémentaires. Een operatie aan de knie bleek daarbij noodzakelijk. Si tout se passe bien, Hannes reprendra lors de la préparation de la saison prochaine. Courage & get well soon, Hannes. pic.twitter.com/Rfng1ejEis