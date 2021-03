PSG wil contract van Kylian Mbappé rond hebben voor kwartfinale van Champions League

Paris Saint-Germain blijft uitkijken voor de contractverlenging van Kylian Mbappé. De tijd begint te dringen voor PSG.

De contractverlenging van Mbappé in Parijs is nog altijd niet rond. Mbappé heeft nog een contract tot 2022, maar PSG wil dat nog voor de kwartfinales van de Champions League helemaal rond hebben.

Mbappé blijft een toptalent dat ook in de toekomstplannen van de Parijse club past. Al zijn er heel wat andere clubs die Mbappé willen binnenhalen.

Volgens The Athletic wil de Franse spits 700.000 euro per week verdienen. Dat komt neer op 36 miljoen euro per jaar. Manchester City haakte om die reden al af. Real Madrid ligt wel nog op de loer.

Als Mbappé geen contractverlenging tekent, dan ligt een transfer helemaal open. De transfersom blijft voorlopig op 200 miljoen euro liggen.