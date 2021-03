Club Brugge heeft nieuwe namen in het vizier: blauw-zwart informeert naar jong Deens duo

Het bestuur van Club Brugge is ondertussen al bezig met de voorbereidingen van volgend seizoen en wil de kern in de breedte versterken. Daarbij heeft blauw-zwart een oogje op twee Deense toptalenten laten vallen.

Want volgens het Deense Nordicbet heeft Club Brugge geïnformeerd naar de diensten van Lindström (21) en Frendrup (19). Ondanks hun piepjonge leeftijd zijn beide jongens een vaste waarde bij leider Bröndby, maar ze zouden deze zomer weleens de overstap naar de Jupiler Pro League kunnen maken.

Vooral Jesper Lindström maakt indruk. De offensieve middenvelder liet dit seizoen in twintig wedstrijden maar liefst negenmaal de netten trillen en deelde zes assists uit. In november debuteerde de jonge snaak voor de nationale ploeg van Denemarken. Morten Frendrup leeft zich dan weer lager op het veld uit. Hij zou in Brugge de concurrentiestrijd moeten aangaan met Mats Rits en Eder Balanta.

Club Brugge beschikt al jarenlang over een uitstekend transferbeleid. Ze lieten meermaals jonge talenten overkomen naar het Jan Breydelstadion om ze later tegen een fikse som door te verkopen. Met de komst van het Deense duo zou het de kern alvast in de breedte versterken waardoor ze op alle mogelijke fronten kunnen meestrijden.