Ondanks teleurstellend seizoen: Charleroi hoopt het contract van twee pionnen te verlengen

Is het seizoen van Charleroi al voorbij? Ze moeten nog vol aan de bak om een plek in de top acht te veroveren, maar het bestuur is ondertussen ook al bezig met het oog op de toekomst. Twee belangrijke pionnen zouden de komende weken wel eens kunnen bijtekenen.

Zo koos Guillaume Gillet afgelopen zomer voor een nieuw avontuur in de Jupiler Pro League en trok hij naar Charleroi. De inmiddels 37-jarige middenvelder kwam dit seizoen al aan 27 optredens voor de Zebra’s en is in het elftal van Karim Belhocine met zijn ervaring een belangrijke schakel. De ex-Rode Duivel heeft op Mambourg nog een contract tot het einde van het seizoen, maar volgens La Dernière Heure zou hij nog wel eens een jaar kunnen bijtekenen. Ook de onfortuinlijke Massimo Bruno zou een nieuw contract bij de club kunnen tekenen. Hij was vorig jaar één van de belangrijke pionnen bij Charleroi, maar moest na een zware kruisbandblessure een kruis maken over zijn seizoen. Na een lange revalidatie heeft hij zijn oude vorm nog niet teruggevonden, maar de club oefent geduld uit. Dit seizoen moet de ex-speler van Anderlecht zich tevredenstellen met een plek op de bank. Hij liet op de Freethiel nog eens zijn klasse zien met een fenomenaal doelpunt dat uiteindelijk nog een punt opleverde.

Lees ook... Sporting Charleroi investeert in eigen jeugd en heeft belangrijke naam te pakken