Stelt Club Brugge de evolutie in het stadiondossier té rooskleurig voor? 'Het is een utopie dat het stadion er zal komen'

Club Brugge zet steevast nieuwe stappen om in 2023 te verhuizen naar een gloednieuwe voetbaltempel. Maar behalve al het goede nieuws zijn er nog enkele obstakels te nemen. En eentje ervan is héél groot.

Club Brugge liet eerder deze weet weten dat de Omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion is ingediend. Bovendien wil blauw-zwart eerstdaags met de buurtbewoners rond de tafel gaan zitten. Maar zo dichtbij is het nieuwe stadion (nog) niét.

Ondertussen hebben Bruggelingen een Buurtcomité opgericht om de bouw van het nieuwe stadion tegen te houden. Vooral de grootte van het stadion zorgt voor een pak twijfels. Het huidige Jan Breydelstadion staat namelijk tussen woonwijken.

© photonews

Knack waarschuwt dat het stadion er misschien nooit zal komen. Meer zelfs: volgens het weekblad is het een utopie om te stellen dat Club Brugge in 2023 in de nieuwe voetbaltempel de wedstrijden zal afwerken.

Vooral het verkeersinfarct dat bij elke thuiswedstrijd Brugge zal teisteren wordt hét probleem. Burgemeester Dirk De fauw wil dat oplossen door de fans via randparkings en shuttles naar het stadion te brengen. Enig probleem: in dat geval moet de ruime omgeving van het stadion verkeersvrij worden gemaakt.

Verkeersinfarct én Cercle Brugge

De voorbije jaren is dat één keer gebeurd: in de Europese wedstrijd in 2020 tegen Manchester United. De Bruggelingen herinneren zich maar al te goed dat het verkeer toen tot aan de stadspoorten van de oude binnenstad simpelweg stil stond.

Met andere woorden: het Buurtcomité heeft wel degelijk kans op slagen als het tot een juridische slag zal komen. En dat is niet alles. Ook Cercle Brugge heeft ondertussen nog steeds geen zicht op een nieuw onderkomen. En daar verandert een ingediende Omgevingsvergunning niets aan...