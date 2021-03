🎥 Bizarre taferelen: Scheidsrechter plast in de middencirkel

Je ziet het niet elke dag, een scheidsrechter die besluit op het veld te plassen. Toch gebeurde het vrijdagavond vlak voor het bekerduel tussen Boavista en Goia in Brazilië. Scheidsrechter van dienst Dênis da Silva Ribeiro Serafim kon het duidelijk niet meer ophouden en plaste dan maar in de middencirkel.

Net voor hij de aftrap van de wedstrijd ging geven besloot scheidsrechter Dênis da Silva Ribeiro Serafim om nog even een plasje te maken in de middencirkel. Een opvallende beslissing aangezien ook hij weet dat er overal rond het veld camera's opgesteld zijn.

Nadat de daad gepleegd was stak hij zijn truitje terug mooi in zijn broek en kon er gewoon leuk gevoetbald worden alsof er geen vuiltje aan de lucht was.

Boavista won uiteindelijk de wedstrijd met 3-1 en gaat door naar de volgende ronde maar dat is toch niet hetgene dat we zullen onthouden van de partij.

Bekijk hier de bizarre beelden: