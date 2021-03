1B-clubs zetten de deur op een kier voor meer beloftenploegen in de reeks

Het is een veelbesproken onderwerp de laatste dagen. Meerdere of geen beloftenploegen in 1B. Als het van de huidige clubs in 1B afhangt lijkt het verhogen van het aantal beloftenploegen niet noodzakelijk een probleem te zijn, al moeten er wel bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn.

"Veel clubs staan open voor meer beloftenploegen in 1B”, denkt Lommel SK-voorzitter Harm van Veldhoven. “We zagen dit seizoen dat dat leerrijk kan zijn voor jongeren," vertelt hij aan Het Belang Van Limburg. Niveau Toch is er één grote voorwaarde aan verbonden voor Van Veldhoven: "Ik vind het belangrijk dat het niveau niet daalt. We moeten dus kwalitatieve voorwaarden aan de integratie van die beloftenploegen koppelen. Het kan niet de bedoeling zijn dat er straks evenveel U23- als profploegen in 1B spelen en we zo een veredelde beloftencompetitie worden.” Lierse Kempenzonen en Westerlo treden Lommel daarin bij. “Maar we zijn er wel tegen dat de integratie altijd wordt losgekoppeld”, zegt Wim Van Hove, managing director bij de Kemphanen. “Die beslissing zou deel moeten uitmaken van een grotere hervorming. Waarom wachten we niet op de studie die momenteel wordt gevoerd? Nu zomaar extra beloftenploegen in 1B steken, zou ik een minachting vinden tegenover de overige clubs in de reeks.” Het laatste woord is hier duidelijk nog niet over gezegd. Er zullen komende dinsdag nog hevige discussies gevoerd worden op de algemene vergadering van de Pro League.