Clement spaart drie spelers "maar de rest moet in de spiegel kijken"

Het ging er niet al te feestelijk aan toe in de kleedkamer van Club Brugge. Na tien keer winnen was dat wel even schrikken. Maar Philippe Clement was niet al te goedgezind na de tweede helft van zijn ploeg. "We hebben het over onszelf afgeroepen."

Clement zag het grote verschil tussen de eerste en de tweede helft. "In de eerste helft speelden we met veel goesting en wonnen we onze duels, in de tweede niks meer. Nog meer dan over die penaltyfase ben ik teleurgesteld in wat mijn spelers die tweede helft lieten zien", zuchtte Clement. "Als ze 90 minuten brengen wat ze de eerste 45 minuten brachten, moesten we over die fase zelfs niet spreken."

Charleroi toonde dan ook een heel ander gezicht. "We weten dat het op die manier moeilijk wordt tegen elke ploeg, maar zeker tegen Charleroi, dat al veel fysiek in zijn spel steekt", aldus Clement, die aan de alarmbel wil trekken ondanks een voorsprong van 16 punten. Verslapping duldt hij duidelijk niet. "Ik ga me er op focussen dat mijn spelers 90 minuten kunnen brengen wat ze die eerste helft brachten."

Al ontsnapten er een paar aan zijn banbliksems en hij benoemde ze ook: "Mechele, Mitrovic en Balanta deden het wel 90 minuten goed. Andere jongens moeten even in de spiegel kijken. Ja, we hebben dit over onszelf afgeroepen en dat frustreert me."