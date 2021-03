De slapende, Brusselse reus is wakker: na halve eeuw afzien opnieuw 1A in het Dudenpark, met dank aan deze helden

Het zat er al even aan te komen, maar het is zover. Union is kampioen in 1B, vanaf volgend seizoen wordt er opnieuw op het hoogste niveau gespeeld in het Brusselse Dudenpark. Hoe is het zover kunnen komen, wie waren de bepalende spelers en wat brengt de toekomst? Analyse.

Union Saint-Gilloise zag in 1897 het levenslicht en werd uiteindelijk bij de KBVB ingeschreven met stamnummer 10. Daarmee zijn de Brusselaars bij de oudste ploegen van het land. Bovendien was Union een zeer succesvolle ploeg in het verre verleden.

Tussen 1904 en 1935 won la Vieille Dame liefst elf titels, twee keer de Beker van België en het werd ook liefst acht keer tweede in de competitie. Geen ploeg deed in die tijden beter. Op een bepaald moment bleef de ploeg zelfs eens 60(!) competitiematchen na elkaar ongeslagen: Union 60!

Union 60

Het bleef echter niet duren: in 1949 werd een eerste keer gedegradeerd, daarna volgden nog kleine tussenpozen in tweede klasse, maar na de degradatie in 1973 was het einde verhaal voor Union. Tot nu dus, 48 jaar later.

De ploeg verzeilde in de jaren '80 even in vierde klasse en kwam uiteindelijk pas in 2015 opnieuw in tweede klasse terecht. Daar speelde het steevast mee in de subtop (tussen plaatsen 3 en 6), alvorens nu dus helemaal de macht te grijpen.

Enkele jaren geleden was er al een erg talentvolle generatie met Tau, Selemani, Tabekou en Niakaté onder meer voorin, inclusief een grote stunt in de Beker van België dat jaar met de halve finales. Nu is er onder Félice Mazzu echter de definitieve stap gezet.

Met dank aan een interessant aankoopbeleid, waarbij elk jaar enkele versterkingen werden bijgehaald en nu alles in zijn plooi is gevallen - dat 1A werd uitgebreid naar 18 ploegen en er zo geen strijd is met OH Leuven en/of Beerschot is uiteraard een extra meevaller voor de Brusselaars.

Geniale voorlijn

Topschutter van 1B is Dante Vanzeir, die in het verleden in 1B ook al mooie dingen liet zien bij Beerschot en KV Mechelen. Dat ze hem konden losweken bij KRC Genk zegt wel iets over de ambities van Union SG begin dit seizoen.

Maar naast de 19 goals van Vanzeir, zijn ook de 14 rozen van de uit de derde Duitse klasse transfervrij overgekomen Deniz Undav van belang. En ook Brighton Labeau scoorde al vijf keer - hij werd gevonden in de Roemeense tweede klasse.

De nieuwe aanvallers vonden bij Union een uitstekend middenveld, dat er de voorbije maanden ook al was en waarbij zeker Casper Nielsen al langere tijd in de spotlights staat. Toch zijn ook Mehlem, Teuma en Lynen van grote waarde.

Slapende reus?

Verder mogen de Brusselaars ook enigszins de situatie rond Excelsior Virton danken, want met Lapoussin, François, Jordanov en doelman Moris vonden ze in elke linie zowat versterking bij de Luxemburgse club.

Alles samen maakt het van Union een leuke mix, waar met wat extra versterkingen hier en daar ook in 1A zeker rekening zal moeten gehouden worden. Met Tony Bloom - ook eigenaar van Brighton & Hove Albion - als voorzitter lijkt dat zeker mogelijk te zijn. En dan kan na het Antwerps voetbal ook het Brussels voetbal helemaal opfleuren.