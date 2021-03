Verhaeghe en Club Brugge mikken nog steeds op nieuw stadion in 2023: "Nodige vergunningen zullen afgeleverd worden"

Club Brugge wacht vol ongeduld om de eerste steen van het nieuwe stadion te leggen. Bart Verhaeghe heeft er alvast alle vertrouwen in dat blauw-zwart in 2023 in de tempel zal voetballen.

Nochtans was er de voorbije dagen heel wat te doen rond de bouwplannen. Club Brugge liet weten dat de Omgevingsvergunning was ingediend, maar een buurtcomité zou roet in het eten kunnen strooien. Dat kan u HIER nog eens nalezen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de Vlaamse regering haar job professioneel zal doen én dat de nodige vergunningen binnen de te respecteren termijn zullen afgeleverd worden”, aldus Bart Verhaeghe in De Tijd. “Club Brugge is klaar om te bouwen. Iedereen staat achter het project: de regering, het Brugse stadsbestuur én de oppositie.” © photonews “Bovendien communiceren wij elke dag met de buurtbewoners”, gaat de voorzitter van blauw-zwart verder. “Het nieuwe stadion zal minder overlast creëren dan het huidige Jan Breydelstadion. Er zal beter ingespeeld worden op mobiliteitsstromen én we bieden de buurtbewoners een park dat op wedstrijddagen een parking zal worden.” We mikken op matchdagen op een verdubbeling van de omzet Club Brugge wil op die manier een nieuw hoofdstuk schrijven. “We mikken op matchdagen op een verdubbeling van de omzet. Uit voeding en drank kan het zelfs maal drie. Momenteel houden onze 24.000 abonnees vast aan hun zitje. Dat wil zeggen dat we vandaag nooit nieuw volk kunnen aantrekken. Met het nieuwe stadion gaan we kunnen uitbreiden.”