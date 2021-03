🎥 KV Kortrijk-spelers zetten mensen via een filmpje aan om te praten over hun negatieve gevoelens

Het is voor niemand een makkelijke periode. De coronacrisis eist een hoge tol op de mentale gezondheid van de bevolking dus zocht KV Kortrijk in samenwerking met Logo Leieland naar een oplossing. Die kwam er uiteindelijk in de vorm van een fraaie video.

KV Kortrijk-spelers Kristof D’Haene, Marko Ilic, Faiz Selemani, Trent Sainsbury en Muhammed Badamosi geven allemaal in hun eigen taal dezelfde boodschap mee: praat over je negatieve gevoelens of zoek naar mogelijke hulp. Uiteindelijk verwijst aanvaller D’Haene naar de site kzitermee.be. Een project van Logo Leieland dat het mentaal welzijn bespreekbaar probeert te maken. Zo probeert de club hun steentje bij te dragen om de mensen te helpen en ze via deze samenwerking eventueel ook door te sturen naar de geschikte hulporganisaties. ‘𝗢𝗲 𝘄𝗲𝘀𝘁 𝗺𝗲 𝗷𝗲?’



Een vraag die we allemaal dagelijks horen... Maar hoe vaak zeggen we niet uit automatisme ‘goed’?



Ben jij op zoek naar hulp of wil jij je veerkracht versterken? #kzitermee #LogoLeieland — KV Kortrijk (@kvkofficieel) March 17, 2021