Michel Verschueren verklapt wat zijn beste transfer ooit was: "Constant zei: direct pakken!"

In de geschiedenis van Anderlecht zijn er wel heel wat goeie spelers gepasseerd, maar eentje steekt er toch bovenuit. Juan Lozano zal ongeveer op dezelfde hoogte als Robbie Rensenbrink staan. Het was Michel Verschueren die hem naar het Astridpark haalde.

Verschueren noemt hem nog steeds zijn beste transfer. “Washington Diplomats was failliet en polste of ik interesse had in Juan voor 24 miljoen Belgische frank. Mijnheer Constant zei: Verschueren, da's niet gebudgetteerd. Vergeet het. Tot ze hun prijs twee dagen voor het sluiten van de transfermarkt lieten zakken tot 12 miljoen frank", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Toen zei Constant: Direct pakken. Ik vloog naar Amerika en die transfer werd getekend op een bierviltje in de luchthaven. In die tijd waren er nog geen twintig makelaars betrokken bij een deal, hé. Toen hadden de clubleiders nog iets te zeggen, nu dienen ze enkel om te betalen.”