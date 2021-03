Mister Michel is 90 en rakelt anekdotes op: "KV Mechelen leeggeroofd? Zever!"

Michel Verschueren a.k.a. De Zilveren Vos wordt vandaag 90. Hij staat nog steeds te boek als de succesvolste manager die Anderlecht ooit had. Vandaag de dag kan hij er minder van genieten, maar hij kan nog steeds grabbelen in zijn onuitputtelijke ton met anekdotes.

Zo haalde hij in de jaren 90 vier spelers van KV Mechelen naar Anderlecht, wat de basis zou leggen voor de komende successen. Al was daar wel het een en ander rond te doen. "Toen we in 1992 tegelijkertijd Emmers, Versavel en Albert haalden, riep iedereen dat ik Malinwa leegroofde", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Dat verhaal wil hij dus nuanceren. "Zever. Voorzitter John Cordier had Europees succes geboekt, maar zijn spelers werden overbetaald. KV Mechelen leefde boven zijn stand en Cordier belde zelf om te vragen of ik geen spelers kon overnemen. Eén etentje en het was in orde. Elke voetballer wilde toen - in tegenstelling tot nu - naar Anderlecht komen. Maar zo'n killer was ik dus niet.”