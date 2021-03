'Voorzitter van Belgische topclub deed enkele jaren geleden een bod om KAA Gent over te nemen'

Wouter Vandenhaute werkt momenteel aan het herstel van RSC Anderlecht. De voorzitter van paars-wit deed in het verleden een poging om KAA Gent over te nemen. Dat onthult Ivan De Witte.

“Er zijn honderden mensen die denken dat ze de voorzitter of eigenaar van KAA Gent kunnen worden, maar er zullen er slechts enkelen in aanmerking komen”, liet Ivan De Witte onlangs optekenen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

De preses van de Buffalo’s laat in Het Nieuwsblad weten dat Wouter Vandenhaute één van die mensen was. De huidige voorzitter van RSC Anderlecht deed enkele jaren geleden een poging om de sterke man te worden in de Ghelamco Arena.

Te vroeg

De Witte ging niet in op de uitgereikte hand van Vandenhaute. “Op dat moment was het voor mij nog te vroeg om de club helemaal uit handen te geven”, laat de voorzitter nog weten.