Gaat Charles De Ketelaere mee naar het EK of niet? "Een goed type, maar geen ervaring"

Tom De Sutter laat zijn licht schijnen op een mogelijke EK-selectie voor Charles De Ketelaere. Hij weegt de pro's en contra's tegen elkaar op.

Charles De Ketelaere is het voorbije jaar uitgegroeid tot een absolute zekerheid bij blauwzwart. Hoort hij dan al thuis bij de Rode Duivels? “Ik zie niet overdreven veel matchen van Club, maar telkens opnieuw springt Charles eruit voor mij. Hij heeft een beetje ‘vanalles’ en brengt altijd iets extra”, vertelt ex-Rode Duivel Tom De Sutter aan HLN. “Ook bij de Rode Duivels zou hij dat kunnen, al wordt het voor hem kantje boord. Een EK vergt natuurlijk wel wat ervaring. Ik zie hem als een type Carrasco of Thorgan Hazard, maar dan zonder die ervaring.”

Zijn rol zou toch anders zijn dan bij Club Brugge. “Een voordeel is dat Martínez speelt zoals Club. Véél balbezit en druk vooruit. Alleen: bij Club zoekt men Charles vaak voor de laatste pass, bij de Rode Duivels zou hij meer zonder bal moeten spelen. Voor De Ketelaere zal het zaak zijn dat-ie zich blijft ontwikkelen. Wordt hij een goeie speler voor Club, of wordt hij internationaal een topspeler?”

Niks dan lof van De Sutter voor CDK, al is het wachten op het juiste moment om de stap te zetten. “Voor het buitenland is het nu misschien nog te vroeg. Toen ik tegen De Bruyne speelde, zei ik: ‘Ga maar zo snel mogelijk naar een betere ploeg, want België is te klein voor jou geworden.’ Charles is nog jong, maar op zijn leeftijd hadden veel spelers van onze nationale beloftenploeg ook wel al iets bewezen op Belgisch en Europees niveau. Fellaini, Vertonghen, Vanden Borre,... Ik zeg altijd: ‘Als er een goeie kop opstaat en je hebt goeie voeten, dan komt het altijd wel goed.’ Bij Charles is dat zeker het geval.”