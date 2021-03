Grijpt Westerlo opnieuw naast de promotie? "Wij zijn top tien in België"

Vicevoorzitter Hasan Cetinkaya grijpt met Westerlo wellicht voor het tweede jaar op rij naast de promotie naar 1A.

Westerlo onderging de nodige veranderingen, maar voorlopig is er nog geen zicht op promotie naar 1A. “Het verschil met het Westerlo van toen is zwart en wit, ook met dank aan Wim Van Hove. We hebben grote stappen gezet op vlak van infrastructuur, maar we bieden de spelers ook betere omstandigheden aan”, vertelt Cetinkaya aan GVA.

De club is alvast van oordeel dat ze in 1A meer dan hun plaats kunnen opeisen. “Als club zitten we nu op het niveau dat ik voor ogen had en zijn we klaar voor de stap naar 1A. Ik durf zelfs te zeggen dat we op alle vlakken samen tot de top tien van België behoren. Dat is een grote uitspraak, ik weet het. Maar ik krijg ook veel feedback van collega's.”

Eén van die mannen die hem van de nodige feedback voorzag is één van de bonzen bij Club Brugge. “Vincent Mannaert is hier op bezoek geweest en noemde ons de beste buitenlandse investeerder in België. Als zo'n gerespecteerd persoon in de Belgische voetbalwereld dat zegt, is dat voor mij een belangrijk signaal. Andere clubs komen naar hier om ons project te bekijken, zowel uit België als Nederland, en zijn onder de indruk.”