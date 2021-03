Vanaken niet blij met speelstijl Antwerp: "Ik speel liever tegen ploegen die voetballen!"

Vanaken was geen fan van de speelstijl van Antwerp, maar anderzijds was hij ook wel kritisch over de prestatie van zijn team.

Een zichtbaar gefrustreerde Vanaken na de verliespartij tegen Antwerp: "Het is frustrerend om tegen zo een ploeg te verliezen. Ze creëerden niets en voetbalden niet. De omstandigheden zaten hen mee en dit was de manier hoe ze wonnen. Hun manier van voetballen is niet leuk want ik speel liever tegen ploegen die voetballen."

Vanaken was ook wel realistisch betreffende de prestatie van zijn 'Club': "Het was ook van ons niet goed genoeg vandaag. Twee individuele fouten liggen aan de basis van de tegendoelpunten zodat zij hun geliefkoosde spel konden spelen. We kregen zelf heel weinig kansen en als we kansen kregen dan hadden we pech. Zoals een bal tegen de lat of werd de bal afgeblokt. Zo een matchen heb je ook op een seizoen. Volgende week moet het gewoon beter. Dan moeten we meer 'grinta' tonen."

De realiteit is dat zelfs na deze nederlaag Club Brugge nog steeds een straat voorsprong heeft op de concurrentie: "We staan nog steeds 16 punten voor!",zei een zelfverzekerde Vanaken, "dit verandert niets aan onze titelambities! We zien wel waar we staan bij de start van Play-Off1."