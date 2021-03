Vercauteren gelooft nog in de titel: "Zolang het mathematisch mogelijk is dan moet je ervoor blijven gaan en spelen!".

Vercauteren was zeer tevreden met winst op Club Brugge maar vooral om de teamprestatie die ze hadden neergezet.

"Ik kan alleen maar heel blij zijn met het resultaat en de manier waarop. Er was geloof dat we ze konden pijn doen. We hebben de nodige efficiëntie aan de dag gelegd om op voorsprong te komen en deze ook vast te houden. We hebben bijna niets weggeven dus ik kan alleen maar tevreden zijn" zei Franky Vercauteren met een grote glimlach op zijn gezicht tijdens de persconferentie.

Antwerp is zelf tot weinig kansen gekomen (net zoals Club Brugge). "Ik ga niet ontkennen dat de omstandigheden meezaten. Maar geluk of meeval dwing je ook af. Het was zeker niet het mooiste voetbal maar het is prachtig dat we hier konden winnen vandaag (al van 1989 geleden dat Antwerp op Club Brugge kon winnen)." zei een stralende Vercauteren.

Nu dat Antwerp, als 2de in stand, heeft gewonnen van Club is de afstand tussen de kloof tussen beide verkleind tot 16 punten. Er werd de vraag gesteld of Antwerp nu ook titelambities heeft: "We moeten realistisch zijn." zei Vercauteren direct. "Zolang het mathematisch mogelijk is dan moet je ervoor blijven gaan en spelen. Maar ik denk dat de titelambities bij mijn collega groter zijn." Zo sloot Vercauteren al lachend de vragen over eventueel titelambities af.