🎥 Geweldig doelpunt van Youri Tielemans in de FA Cup tegen Manchester United

Leicester City speelde een sterke wedstrijd tegen Manchester United in de kwartfinales van de FA Cup. De club domineerde de wedstrijd en Youri Tielemans was één van de uitblinkers in deze overwinning.

De Rode Duivel was in vorm en zette zijn ploeg in de tweede helft weer op voorsprong dankzij een geweldige actie doorheen de defensie van Manchester United. Het werd uiteindelijk nog 3-1 en zo heeft Leicester City zich geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. Daarin zal de ploeg van Tielemans, Praet en Castagne het opnemen tegen Southampton. 🤩 | Youri Tielemans perfore la défense ! 🔪🧈#LEIMUN #FACUP pic.twitter.com/mFZw8zHoUL — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 21, 2021