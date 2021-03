Johan Boskamp wordt lyrisch van Antwerpspeler: "Hoe sterk was hij aan de bal"

In Extra Time werd heel veel aandacht besteed aan de overwinning van Royal Antwerp FC tegen competitieleider Club Brugge.

De lofzang voor Ritchie De Laet was geheel terecht, maar er werd ook behoorlijk uitgeweid over Lamkel Zé en zijn no-look passes. “Lamkel Zé kan echt goed voetballen hoor, maar dit doe ik ook nog”, klonk het bij Boskamp daarover. “Hij trapt eerst tegen de bal en kijkt dan naar achteren. Soms deed hij het als de bal al weg was."

Wesley Sonck vindt het rendement van die acties maar ontzettend laag. "Eerlijk, hoeveel van die ballen komen ook aan? Van die 5 passes gisteren belandden er vier in niemandsland."

Boskamp blijft alvast fan van Lamkel Zé. “Ik lach me kapot met die gozer. Als je trainer bent en je moet met die spits werken, dan word je af en toe helemaal gestoord, denk ik. Maar hoe sterk was hij aan de bal zondag. En dan die goal. Als je ziet hoe hij de bal bijhoudt. En op vijf meter pakt hij twee meter afstand van die centrale verdediger.”