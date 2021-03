De Bruyne nog belangrijker nu Hazard er niet is: "Ik heb het gevoel dat de druk hier groter is dan bij City"

Bij afwezigheid van Eden Hazard zijn alle ogen gericht op Kevin De Bruyne om de Rode Duivels op zijn schouders te nemen. Geen probleem, zo blijkt: "Mijn rol verandert niet."

De Bruyne is weer in vorm nadat hij een maandje aan de kant stond met een hamstringblessure. Daarna hernam hij met vier goals en één assist. "Dat gebeurt. Het was een kleine scheur, maar ik ben ok nu. Of ik twee of drie matchen kan spelen? Dat hangt allemaal af van de omstandigheden. Hoe lang moet je spelen? Hoe verloopt de match? Ik weet ook niet of er met City of Pep gesproken is. De coach heeft er me in ieder geval nog niks over gezegd."

Het is wel een speciale situatie: WK-kwalificatiematchen spelen als voorbereiding op het EK. "De mensen moeten zich geen zorgen maken over hoe deze groep die matchen zal aanvatten. De situatie is wat ze is en we weten goed genoeg het belang van deze wedstrijden."

Eden? Ik ben bezig met mijn eigen spel en met de ploeg

Zonder Eden Hazard natuurlijk. Daardoor wordt er nog meer naar De Bruyne gekeken. "(haalt de schouders op) Ik hoop natuurlijk dat Eden klaar zal zijn voor het EK, maar ik ben bezig met mijn eigen spel en met de ploeg. Voor mij verandert er niks. Ik denk dat ik al lang genoeg meedraai om te weten welke druk er komt."

"Ik heb zelfs het gevoel dat er hier soms meer druk is om te presteren dan bij City. Dat is ok hé, maar ik zal niet anders zijn dan dat ik normaal ben. Dat Eden er niet bij is, is uiteraard een gemis, maar iedereen zal het beste moeten geven. En mijn rol is niet anders: de jongere spelers helpen."