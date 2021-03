EK U21: Nederland, met Noa Lang in de basis, raakt niet voorbij Roemenië, Duitsland boekt duidelijke overwinning met onder meer een doelpunt van Nmecha

Om 21u stonden de wedstrijden in groep A van het EK U21 op het programma. Zo kwam onder meer Nederland in actie, maar de Nederlanders raakten niet voorbij Roemenië. Het werd 1-1. Noa Lang stond in de basis, maar werd zo'n 10 minuten voor het einde naar de kant gehaald.

De U21 van Nederland stond meteen voor een belangrijke wedstrijd op het EK. Ze zijn samen met Duitsland favoriet in deze groep en dus moest er gewonnen worden tegen Roemenië. De Nederlanders begonnen goed aan de wedstrijd met een doelpunt van Schuurs na een kwartier, maar nog geen vijf minuten later was Ciobanu daar met de gelijkmaker. 1-1 was uiteindelijk ook de eindstand. Noa Lang stond 80 minuten op het veld. Zo kon Duitsland meteen uitlopen op Nederland in de groep en deze kans hebben ze niet laten liggen. Ze haalden het met 0-3 van Hongarije. Lukas Nmecha, de aanvaller van Manchester City die wordt verhuurd aan Anderlecht, scoorde het openingsdoelpunt en ook Ridle Baku (2 doelpunten) kwam op het scorebord.