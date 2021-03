Waasland-Beveren tankt vertrouwen in oefenwedstrijd met ruime zege

Waasland-Beveren flirt al jaren met het noodlot, maar nu moet het echt beginnen uitkijken voor de degradatie. Donderdagmiddag speelden ze in eigen huis een oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem, en daar lijken ze ook het nodige vertrouwen te hebben getankt.

De rode lantaarn kwam met een sterke ploeg aan de aftrap. Daan Heymans, Michael Frey en Aleksandar Vukotic namen allemaal plaats in het basiselftal, maar daarnaast keerde ook sterkhouder Nordin Jackers opnieuw onder de lat.

Na een magere openingsfase kwam de thuisploeg voor een eerste keer piepen. Een schot van Koita werd gepareerd door Bansen, in de rebound knalde Vukotic hoog over. Even later was het wel raak, Daan Heymans kon de Duitse doelman wel kloppen.

Zulte Waregem zocht nog wel naar de gelijkmaker, maar vlak voor rust kon Michael Frey de dubbele voorsprong tegen de touwen duwen.

Ook in de tweede helft bleven de Waaslanders baas over de wedstrijd. Eerst maakte Din Sula het derde doelpunt. Daarna zette Daan Heymans met zijn tweede van de middag de 4-0 stand op het bord, Dompé kon in het slot nog een doelpuntje meepikken voor Essevee .

Het blijft een oefenwedstrijd maar deze zege zal deugd doen voor de jongens van Nicky Hayen. Ze bengelen in de stand troosteloos onderaan en moeten maar liefst vier punten zien goed te maken. Zaterdag 3 april hervat het de degradatiestrijd met een bezoekje naar de kust.